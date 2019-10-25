في خطوة تؤكد سلمية التظاهرات في العراق تبادل عدد من المتظاهرين والقوات الأمنية التي خرجت لحمايتهم الورود والاعلام في الناصرية.

وعبر عدد من المتظاهرين في الناصرية عن شكرهم لقوات الأمن لحمايتهم خلال التظاهرات التي اعلن عنها العراقيون في وقت سابق للمطالبة بالاصلاحات ومحاربة الفساد وتوفير فرص العمل.

وقد خرجت منذ صباح اليوم الجمعة تظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات العراقية، للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية والقضاء على الفساد والبطالة من خلال توفير فرص العمل.