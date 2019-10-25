أصدرت كتائب حزب الله في العراق، الخميس، بياناً بشأن التظاهرات، مؤكدةً وقوفها بقوة مع المطالب الشعبية، ودعت إلى عدم الانجرار لمطالب الأطراف المشبوهة، محذرة محور الشر الأميركي من أن الفتنة التي يعمل على تأجيجها وإضرام نارها ستحرقه وتمزق جمعه.

وذكر بيان الكتائب، إنه "في الوقت الذي نقف فيه بقوة مع المطالب الشعبية ندعو أبناءنا لضرورة عدم الانجرار لمطالب الأطراف المشبوهة التي تهدف إلى إشاعة الفوضى في العراق".

واضاف البيان أن "معاناة شعبنا العراقي من فقدانه للخدمات وصعوبة تأمين العيش ما هي الا نتيجة للفساد الذي استشرى بعد الاحتلال الأميركي".

وأكدت الكتائب "كنا وما زلنا على استعداد أن نكون طرفاً ضامناً بين أبناء شعبنا الأبي والحكومة للوصول إلى ما يرضيهم ويحفظ أمن البلد واستقراره"، مشيرةً إلى أن "عبد المهدي وضع آليات جيدة لتحقيق المطالب وهو بحاجة إلى تمكين وإسناد من القوى السياسية والفعاليات الشعبية لإنجاحها".

وتابعت "نعي طبيعة ما يخطط له محور الشر الأميركي الصهيوني السعودي في العراق، وعلى محور الشر الأميركي معرفة أن الفتنة التي يعملون على تأجيجها وإضرام نارها ستحرقهم وتمزق جمعهم".

وحذرت كتائب حزب الله "أميركا من أن قواعدها ومصالحها في العراق والمنطقة ستُدمر وتُحول إلى أثر بعد عين".