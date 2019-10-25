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رقم الخبر: 266903 تاريخ النشر: تشرين الأول 25, 2019 الوقت: 14:17 الاقسام: عربيات  
العراق.. مصدر ينفي مقتل متظاهر ويشير الى ارتفاع حالات الاختناق

العراق.. مصدر ينفي مقتل متظاهر ويشير الى ارتفاع حالات الاختناق

نفى مصدر امني عراقي مسؤول، اليوم الجمعة، مقتل متظاهر في ساحة التحرير وسط بغداد ، مشيرا الى ارتفاع حالات الاختناق جراء الغاز المسيل للدموع.

وبحسب المصدر، فأن القوات الامنية تحاول ارجاع المتظاهرين باتجاه نصب التحرير، وحصر التظاهرة عند ساحة التحرير بعيدا عن جسر الجمهورية والمنطقة الخضراء.

ويحاول عشرات المتظاهرين منذ ساعات الصباح الاولى دخول المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، مشيرا الى ان تلك المحاولات مستمرة حتى الآن.

وبحسب مصدر أمني، فأن القوات الامنية مستمرة في اطلاق الغاز المسيل للدموع، في محاولة لتفريقهم وابعادهم عن المنطقة، مشيرا الى تعرض عدد من المتظاهرين إلى الاختناق .

وحدثت عشر حالات اختناق على الاقل، صباح اليوم، بين المتظاهرين نتيجة اطلاق الغاز المسيل للدموع بالقرب من جسر الجمهورية.

واسقط متظاهرون في ساحة التحرير في وقت سابق اليوم، الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية في محاولة للتقدم نحو كرادة مريم والمنطقة الخضراء.

وتمكنت القوات الامنية ليلة امس الخميس، من تفريق عشرات المتظاهرين الذين تمكنوا من دخول المنطقة المنطقة الخضراء عبر احدى بواباتها.

يشار الى أن العشرات من المتظاهرين توافدوا إلى ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد، مساء امس الخميس، استعدادا لتظاهرات من المتوقع أن تكون حاشدة، اليوم الجمعة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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