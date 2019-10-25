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رقم الخبر: 266901 تاريخ النشر: تشرين الأول 25, 2019 الوقت: 14:17 الاقسام: عربيات  
العراق.. مقرب من الصدر يعلن البراءة من كل متظاهر يدعّي الانتماء للتيار الصدري

العراق.. مقرب من الصدر يعلن البراءة من كل متظاهر يدعّي الانتماء للتيار الصدري

أعلن مقرب من زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الجمعة، البراءة من كل متظاهر يدعّي الانتماء للتيار الصدري.

ونقلت صفحة "صالح محمد العراقي" المقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن "كل من يدعي من المتظاهرين انه من التيار بقول او هتاف او اشارة او صورة او غير ذلك مطلقا فنحن براء منه".

وبدء المواطنون منذ مساء امس الخميس، بالتوافد الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد ليصلوا، صباح اليوم الجمعة، الى آلاف المتظاهرين، لتنطلق تظاهرة كبيرة في الساحة والمناطق القريبة منها للمطالبة بالاصلاحات والقضاء على البطالة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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