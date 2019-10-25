قال رينو إنه لن يطعن على إلغاء نتيجته في جائزة اليابان الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بداعي استفادة سائقيه من مساعدة غير قانونية.

وأعلن الاتحاد الدولي للسيارات يوم الأربعاء إلغاء نتيجتي دانييل ريتشياردو ونيكو هولكنبرج ثنائي رينو في سباق اليابان وتجريدهما من تسع نقاط حصلا عليها من السباق الذي أقيم يوم 13 من الشهر الجاري في سوزوكا.

وكان يحق لرينو الاستئناف حتى يوم الخميس قبل انطلاق منافسات سباق المكسيك.

وقال رينو ”لم نتوصل لدليل جديد بخلاف الذي قدمناه لإثبات قانونية نظامنا لذا لا نريد إهدار مزيد من الوقت والجهد في جدل عقيم أمام محكمة التحكيم الدولية.