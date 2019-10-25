تغلب ستانيسلاس فافرينكا على فرنسيس تيافو في مباراة من ثلاث مجموعات يوم الخميس ليضرب موعدا سويسريا خالصا في دور الثمانية لبطولة بازل للتنس داخل القاعات مع مواطنه المخضرم روجر فيدرر.

وسيحاول فافرينكا (34 عاما)، الذي فاز بنتيجة 6-3 و3-6 و7-5 في مباراة يوم الخميس، الفوز على فيدرر للمرة الرابعة فقط عندما يلتقيان للمرة 27 يوم الجمعة في مواجهة حالمة بالنسبة للجماهير في بازل.

وكانت آخر مرة فاز فيها فافرينكا على مواطنه في دور الثمانية لبطولة فرنسا المفتوحة 2015 لكن فيدرر، الذي يكبره بأربع سنوات، فاز عليه من وقتها سبع مرات متتالية.

وفي وقت سابق يوم الخميس، تجنب ستيفانوس تيتيباس المصنف الثالث مفاجأة أمام ريكارداس بيرانكيس عندما عدل تأخره بمجموعة ليبلغ دور الثمانية.