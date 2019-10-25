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رقم الخبر: 266894 تاريخ النشر: تشرين الأول 25, 2019 الوقت: 12:16 الاقسام: رياضة  
روسيا تفوز بحق استضافة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية عام 2021

روسيا تفوز بحق استضافة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية عام 2021

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الخميس، روسيا حق تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية عام 2021.

وتم إعلان استضافة روسيا للبطولة خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في مدينة شنغهاي الصينية، وستقام البطولة في العاصمة الروسية موسكو في شهر يوليو من عام 2021، وهذه المرة الأولى التي تستضيف فيها روسيا هذه البطولة.

يذكر أن المنتخب الروسي لكرة القدم الشاطئية أحرز بطولة العالم للعبة مرتين عامي 2011 و2013.

كما أقر "الفيفا" أماكن استضافة ثلاث بطولات أخرى عام 2021، حيث تستضيف الصين نسخة موسعة من مونديال الأندية عام 2021 بنظام جديد يشارك فيه 24 فريقا للمرة الأولى، وإندونيسيا كأس العالم دون 20 سنة عام 2021، والبيرو لكأس العالم دون 17 سنة.

 

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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