بدء إجتماع قمة دول حركة عدم الإنحياز في باكو وسيتم في هذا الاجتماع الذي يشارك فيه نحو 160 من الرؤساء والشخصيات من مختلف الدول الاعضاء والمراقبة في حركة عدم الانحياز وكذلك المنظمات والمؤسسات الدولية، التوقيع على الوثيقة النهائية والاعلام المشترك للرؤساء حول فلسطين اضافة الى قضايا الساعة والازمات والنزاعات الاقليمية والدولية.