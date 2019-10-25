  • الجمعة ٢٥ صفر ١٤٤١
  • الجمعة , أكتوبر 25, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 266893 تاريخ النشر: تشرين الأول 25, 2019 الوقت: 12:08 الاقسام: محليات  
بدء إجتماع قمة دول حركة عدم الإنحياز في باكو

بدء إجتماع قمة دول حركة عدم الإنحياز في باكو

وسيتم في هذا الاجتماع الذي يشارك فيه نحو 160 من الرؤساء والشخصيات من مختلف الدول الاعضاء والمراقبة في حركة عدم الانحياز وكذلك المنظمات والمؤسسات الدولية، التوقيع على الوثيقة النهائية والاعلام المشترك للرؤساء حول فلسطين اضافة الى قضايا الساعة والازمات والنزاعات الاقليمية والدولية.
ويعقد اجتماع الحركة لهذا العام تحت عنوان "الرد المشترك والمناسب على تحديات عالم اليوم وفقا لمبادئ باندونغ".
ومن المقرر ان يلقي الرئيس روحاني كلمة في هذا الاجتماع يستعرض خلالها مواقف ووجهات نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية حول اهم القضايا الاقليمية والدولية كما سيلتقي على هامش الاجتماع عددا من نظرائه من الدول المشاركة.
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 12/9095 sec