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رقم الخبر: 266892 تاريخ النشر: تشرين الأول 25, 2019 الوقت: 12:16 الاقسام: رياضة  
"الفيفا" يهدد مشاركة صلاح وماني مع ليفربول في مونديال الأندية 2021

"الفيفا" يهدد مشاركة صلاح وماني مع ليفربول في مونديال الأندية 2021

ذكر تقرير صحفي بريطاني الخميس، أن بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، تثير مخاوف نادي ليفربول الإنجليزي.

وأقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الخميس، استضافة الصين للمرة الأولى لنسخة موسعة من مونديال الأندية في عام 2021 بمشاركة 24 فريقا.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة بنظامها الجديد، مشاركة ليفربول بصفته بطل دوري أبطال أوروبا لعام 2019.

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن البطولة الجديدة تضع ليفربول في فخ، لأنها ستقام في يونيو أو يوليو من عام 2021، وهو ما يتعارض مع موعد إقامة النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية 2021.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول سيكون مهددا بفقدان خدمات نجميه، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، اللذين سيكونان مع منتخبي مصر والسنغال على الترتيب في البطولة الإفريقية.

 

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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