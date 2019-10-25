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رقم الخبر: 266891 تاريخ النشر: تشرين الأول 25, 2019 الوقت: 11:59 الاقسام: رياضة  
سباق إيطاليا للدراجات ينطلق من المجر

سباق إيطاليا للدراجات ينطلق من المجر

قال منظمون الخميس، إن سباق إيطاليا للدراجات الهوائية سينطلق من المجر للمرة الأولى العام المقبل، وسينتهي في الميدان الرئيسي بميلانو، بعد أسبوع ختامي شاق حافل بالمراحل الجبلية.

وتنطلق النسخة 103 من السباق في بودابست، بمرحلة قصيرة ضد الساعة، ثم تقام مرحلتان في المجر أيضًا قبل الانتقال إلى صقلية لخوض ثلاث مراحل تشمل تسلق جبل إتنا.

وعلى الأرجح ستكون المرحلة 17، التي تقام يوم 27 مايو/آيار وتنتهي في مادونا دي كامبيليو، الأصعب بالسباق وسيتعين صعود أكثر من 5 آلاف متر ضمن المسار.

وسينطلق السباق، المؤلف من 21 مرحلة منها ثلاث مراحل ضد الساعة، خارج إيطاليا للمرة 14، وللمرة الأولى من شرق أوروبا.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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