قال منظمون الخميس، إن سباق إيطاليا للدراجات الهوائية سينطلق من المجر للمرة الأولى العام المقبل، وسينتهي في الميدان الرئيسي بميلانو، بعد أسبوع ختامي شاق حافل بالمراحل الجبلية.

وتنطلق النسخة 103 من السباق في بودابست، بمرحلة قصيرة ضد الساعة، ثم تقام مرحلتان في المجر أيضًا قبل الانتقال إلى صقلية لخوض ثلاث مراحل تشمل تسلق جبل إتنا.

وعلى الأرجح ستكون المرحلة 17، التي تقام يوم 27 مايو/آيار وتنتهي في مادونا دي كامبيليو، الأصعب بالسباق وسيتعين صعود أكثر من 5 آلاف متر ضمن المسار.

وسينطلق السباق، المؤلف من 21 مرحلة منها ثلاث مراحل ضد الساعة، خارج إيطاليا للمرة 14، وللمرة الأولى من شرق أوروبا.