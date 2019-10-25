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رقم الخبر: 266890 تاريخ النشر: تشرين الأول 25, 2019 الوقت: 11:59 الاقسام: رياضة  
إشبيلية يعزز صدارته لمجموعته بالفوز على دوديلانج
فيما يحرز ارسنال العلامة الكاملة ..

إشبيلية يعزز صدارته لمجموعته بالفوز على دوديلانج

حقق إشبيلية الإسباني فوزا كبيرا الخميس بثلاثية نظيفة على أف 91 دوديلانج اللوكسمبورجي في المجموعة الأولى من الدوري الأوروبي لكرة القدم على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل إشبيلية.

سجل أهداف إشبيلية لاعب الوسط الأرجنتيني فرانكو بازكيز (ق48-75) ومنير حدادي (ق78).

وبذلك يرتفع رصيد إشبيلية إلى تسع نقاط ليعزز صدارته للمجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد أف 91 دوديلانجي عند 3 نقاط في المركز الثالث، على بعد نقطة من كارباج الثاني في الترتيب.

كما حقق آرسنال الإنجليزي، فوزًا مثيرًا على فيتوريا جيماريش البرتغالي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، على ملعب الإمارات، في ثالث جولات دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

سجل ثلاثية آرسنال، جابريل مارتينيلي ونيكولاس بيبي "هدفين"، بينما أحرز ثنائية جيماريش، ماركوس إدواردز وبرونو دوارتي.

وبتلك النتيجة عزز آرسنال من صدارته للمجموعة السادسة برصيد 9 نقاط، بينما يتذيل جيماريش الترتيب بدون نقاط.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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