تلقى بافالو سابرز متصدر القسم الشرقي، هزيمة ثقيلة 2-6 أمام مستضيفه نيويورك رينجرز في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية.

وبعد 10 دقائق هادئة، أحرز رينجرز 3 أهداف متتالية لينهي الشوط الأول في المقدمة.

وافتتح أرتيمي بانارين التسجيل، ثم أضاف بريت هودين ورايان ستروم هدفين.

وقلص ماركو سكانديلا الفارق لسابرز في بداية الشوط الثاني، لكن توني دي أنجلو جعل النتيجة 4-1 قبل أن يضيف فلاديمير سوبوتكا الهدف الثاني للفريق الضيف.

وأعاد ستروم الفارق إلى 3 أهداف بعد نحو 8 دقائق من بداية الشوط الثالث، واختتم كريس كريدر أهداف رينجرز.

ورغم الخسارة، لا زال سابرز في صدارة الشرق وله 17 نقطة، فيما يأتي رينجرز في المركز الـ 13 في القسم ذاته برصيد 7 نقاط.

وفي مباريات أخرى، انتصر سان هوزيه شاركس 4-2 على مونتريال كندينز، وبالنتيجة ذاتها تغلب نيويورك أيلاندرز على أريزونا كايوتس.

واحتاج كولومبوس بلو جاكتس إلى وقت إضافي، ليفوز 4-3 على كارولاينا هوريكانز.

وتغلب سانت لويس بلوز حامل اللقب 5-2 على لوس أنجلوس كينجز، فيما انتصر ناشفيل بريدتورز 4-0 على مينيسوتا وايلد.

وفاز دالاس ستارز 2-1 على أنهايم دكس، وخسر شيكاجو بلاكهوكس 1-4 أمام فيلادلفيا فلايرز.