انتفض ميلووكي باكس في الربع الأخير لينتزع فوزا مثيرا 117-111 من هيوستون روكتس في دوري السلة الأمريكي للمحترفين ويفسد الظهور الأول لشراكة وستبروك وجيمس هاردن مع صاحب الأرض.

وانتقل وستبروك إلى روكتس قادما من أوكلاهوما سيتي ثاندر في الصيف الماضي، لينضم إلى زميله السابق جيمس هاردن.

وفي مباراة شهدت مواجهة بين آخر 3 فائزين بجائزة أفضل لاعب في البطولة، خرج يانيس أنتيتوكومبو متفوقا على ثنائي روكتس، على الرغم من أنه لم يكمل المباراة بسبب ارتكاب 6 أخطاء شخصية.