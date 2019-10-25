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رقم الخبر: 266888 تاريخ النشر: تشرين الأول 25, 2019 الوقت: 11:59 الاقسام: رياضة  
باكس ينتفض أمام شراكة وستبروك وهاردن

باكس ينتفض أمام شراكة وستبروك وهاردن

انتفض ميلووكي باكس في الربع الأخير لينتزع فوزا مثيرا 117-111 من هيوستون روكتس في دوري السلة الأمريكي للمحترفين ويفسد الظهور الأول لشراكة وستبروك وجيمس هاردن مع صاحب الأرض.

وانتقل وستبروك إلى روكتس قادما من أوكلاهوما سيتي ثاندر في الصيف الماضي، لينضم إلى زميله السابق جيمس هاردن.

وفي مباراة شهدت مواجهة بين آخر 3 فائزين بجائزة أفضل لاعب في البطولة، خرج يانيس أنتيتوكومبو متفوقا على ثنائي روكتس، على الرغم من أنه لم يكمل المباراة بسبب ارتكاب 6 أخطاء شخصية.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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