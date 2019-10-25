سجل اتحاد مصنعي الصلب الإيراني في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، تصدير 5 ملايين و897 ألف طن، تم تخصيص 61.8 في المائة منها للصلب الخام و18.5 في المائة من حديد التسليح.

ووفقًا لإحصائيات اتحاد منتجي الصلب الإيرانيين، بلغت صادرات الفولاذ خلال الفترة المشمولة بالتقرير 1 مليون و876 الف طن ، مما يمثل زيادة بنسبة 37 في المائة مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الماضي.

كما بلغ إجمالي الصادرات من الصلب (الخام) 4 ملايين و 21 آلف طن ، بزيادة قدرها 43 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.