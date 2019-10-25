و التقى حجة الإسلام حسن روحاني، الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم الخميس، مشيدا بالتحضيرات الطيبة لباكو للقمة الثامنة عشرة لحركة عدم الانحياز، وقال ان تطوير التعاون المشترك، مفيد ليس فقط للبلدين بل للمنطقة ايضا .

كما اعرب روحاني عن ارتياحه للدور القيم للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في تنمية التعاون بين طهران وباكو أكثر فاكثر مشيرا الى تمهيد الارضية اللازمة في مجال التعاون الصناعي وانتاج السيارات واستعداد ايران لبناء محطة لتوليد الطاقة في جمهورية اذربيجان.

وتطرق روحاني الى خط الترانزيت شمال - جنوب مشيرا الى ان فوائد الخط لاتقتصر على ايران واذربيجان بل تعم دول المنطقة ، كما أعرب عن أمله في تكميل المراحل النهائية لهذا الخط بالسرعة الممكنة.

واكد روحاني خلال لقائه الهام علييف ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في بحر قزوين الذي وصفه ببحر التنمية والسلام والصداقة وقال : ان ايران كانت دائما على استعداد لتوسيع التعاون البحري مع اذربيجان في بحر قزوين وفي مجال التنقيب وحماية البيئة.

واشار روحاني الى الرؤية المشتركة للبلدين تجاه القضايا الاقليمية والدولية موضحا ان ايران حكومة وشعبا كانت دائما الى جانب الشعب والحكومة الاذربيجانية في المحافل الدولية ، كما أكد ان بامكان البلدين ان يساهما جنبا الى جنب بشكل أكبر في اقرار الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

وتطرق روحاني الى التعاون الثلاثي المشترك في المنطقة بين طهران وباكو وموسكو ، داعيا الى توسيع هذا التعاون .

ودعا روحاني خلال اللقاء نظيره الاذربيجاني الى زيارة طهران.

نمو حجم التجارة بين البلدين بنسبة 70 ٪

من جانبه وصف رئيس أذربيجان، زيارة روحاني إلى باكو بأنها فرصة لتوسيع وتطوير العلاقات بين البلدين، وأشار إلى أن الشراكة الثقافية والتاريخية العميقة بين إيران وجمهورية أذربيجان قد وفرت أساسا جيدا لمزيد من تطوير التعاون.

وأشاد إلهام علييف بالنمو بنسبة 70 ٪ في التجارة بين البلدين في غضون عام، قائلا إن تعاون البلدين في إطار اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي ، في مجالات الطاقة والبنوك والصناعة والنقل، يسير بشكل جيد، وهو واضح جدا في مشروع الممر بين الشمال والجنوب.

كما دعا إلى مشاركة إيران في بناء محطات توليد الطاقة في جمهورية أذربيجان وتنمية التعاون في مجال النقل.

وقال علييف : في مجال التعاون البحري في منطقة بحر قزوين، فان أذربيجان مستعدة دائما لتطوير التعاون مع إيران ، بما في ذلك في مجال التنقيب عن النفط.

كما أكد على أهمية القمة الثلاثية لإيران وأذربيجان وروسيا لصالح الدول الثلاث والمنطقة.

ورحب رئيس أذربيجان بزيارة إيران وقال إنه سيكون من دواعي سروري اجراء هذه الزيارة.

كما أشار علييف إلى أهمية قمة عدم الانحياز، وقال: نريد الدفاع عن مصالح جميع الدول الأعضاء بشكل مناسب داخل هذه الحركة.