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رقم الخبر: 266884 تاريخ النشر: تشرين الأول 25, 2019 الوقت: 11:26 الاقسام: عربيات  
القوات الأمنية تنتشر في بغداد لحماية المتظاهرين

القوات الأمنية تنتشر في بغداد لحماية المتظاهرين

انتشرت القوات الأمنية العراقية بكثافة في مناطق ببغداد لحماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة.

وافادت الانباء الواردة من العراق، اليوم الجمعة، أن المتظاهرين مستمرون بالتوافد الى ساحة التحرير منذ مساء أمس الخميس .

واشارت التقارير الى حصول عدة حالات اختناق بين المتظاهرين صباح اليوم جراء اطلاق الغاز المسيل للدموع بالقرب من جسر الجمهورية.

واسقط متظاهرون في ساحة التحرير في وقت سابق اليوم، الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية في محاولة للتقدم نحو كرادة مريم والمنطقة الخضراء.

وتمكنت القوات الامنية العراقية مساء امس، من تفريق عشرات المتظاهرين الذين تمكنوا من دخول الى المنطقة الخضراء عبر احدى بواباتها.

وخرج العشرات من المتظاهرين منذ مساء أمس الخميس واليوم الجمعة في مناطق بغداد ضد الفساد وتردي الخدمات والبطالة.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد وعد المتظاهرين باصلاحات توفر لهم مطالباتهم المشروعة خلال فترة قليلة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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