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رقم الخبر: 266883 تاريخ النشر: تشرين الأول 25, 2019 الوقت: 11:22 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يؤكد على تعزيز دعائم الوحدة بين المجتمعات الاسلامية
خلال لقائه رئيس دائرة المسملمين القوقاز..

الرئيس روحاني يؤكد على تعزيز دعائم الوحدة بين المجتمعات الاسلامية

اكد الرئيس الايراني حسن روحاني ضرورة تعزيز دعائم الوحدة بين المجتمعات الاسلامية لمنع العدو من خلق التباعد بين المسلمين عبر اثارة التفرقة بينهم.

وخلال لقائه في باكو الخميس، رئيس دائرة المسلمين القوقاز شيخ الاسلام شكور باشازادة، اعتبر الرئيس روحاني الاواصر الدينية والثقافية العريقة بين الشعبي الايراني والاذربيجاني عنصرا مهما في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وقال، انه ينبغي عبر تعزيز دعائم الوحدة بين المجتمعات الاسلامية اكثر فاكثر عدم السماح للعدوب خلق التباعد بين المسلمين من خلال اثارة التفرقة بينهم.
واعرب الرئيس الايراني عن سروره لتقرير رئيس دائرة المسلمين القوقاز حول ترسيخ الركائز الدينية واضاف، ان مكافحة الظلم والتطرف والارهاب هي مسؤولية جميع الاديان الالهية ومن ضمنهم المسلمين ويتوجب ابراز الصورة السمحة للدين الاسلامي امام العالم اكثر مما مضى.
واعتبر الرئيس روحاني زيادة الصلات الشعبية بين البلدين خطوة قيمة في مسار تطوير العلاقات والمزيد من التقارب بين الشعبين.
من جانبه قدم رئيس دائرة المسلمين القوقاز عرضا لاوضاع المنطقة وجمهورية اذربيجان، معتبرا تطوير العلاقات بين طهران وباكو بانه يصب في مصلحة الشعبين.
واشار شيخ الاسلام شكور زادة الى الاهتمام المتزايد من قبل شعوب المنطقة ازاء الدين وقال، ان الدين الان هو محور وحدة الشعوب في المنطقة وجمهورية اذربيجان ونشهد توجها متزايدا للمواطنين للمساجد كما لقيت اربعينية الامام الحسين (ع) هذا العام المزيد من ترحيب الشعب الاذربيجاني.
ويقوم الرئيس روحاني بزيارة الى باكو تلبية لدعوة من نظيره الاذربيجاني الهام علييف لاجراءات محادثات ثنائية وكذلك المشاركة في اجتماع القمة للدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز الذي يعقد غدا الجمعة حيث من المقرر ان يلقي كلمة فيه يستعرض فيها مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه مختلف القضايا الاقليمية والدولية.
وسيلتقي الرئيس الايراني على هامش الاجتماع عددا من نظرائه المشاركين من مختلف دول العالم.
 

 
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