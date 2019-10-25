وافادت العلاقات العامة بسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في طوكيو، أن "أبي شينزو" التقى اليوم الخميس مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية لعيا جنيدي في طوكيو.

وشكر رئيس الوزراء الياباني حضور السيدة جنيدي في حفل تنصيب الإمبراطور الياباني الجديد، وقال اننا نحتفل في هذا العام بالذكرى التسعين للعلاقات الدبلوماسية بين إيران واليابان، وخلال هذه الفترة

كانت هناك محادثات جيدة بين مسؤولي البلدين ، بما في ذلك زيارتي لإيران وكذلك الاجتماع الأخير مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك .

بدورها اعربت مساعدة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، لعيا جنيدي ، عن ارتياحها لزيارة اليابان ، ووصفت اجتماعات البلدين بأنها علامة على أهمية العلاقات الودية والتاريخية بين البلدين.

وقالت إنها تحمل تحيات الرئيس "حسن روحاني" ، وأشادت جنيدي أيضا بجهود اليابان لدعم الاتفاق النووي، وقالت إن إيران قد التزمت دائما بتعهداتها في الاتفاق النووي، وقد أيدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الموضوع 14 مرة.

وصرحت مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية بان استمرار الاتفاق النووي رهن بتنفيذ التزامات جميع الأطراف وتمتع إيران بمزايا الاتفاق.

خلال الاجتماع ، ناقش الجانبان أيضا تطوير التعاون الثنائي وإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

توج الإمبراطور الياباني الجديد نارو هيتو رسميا في طوكيو يوم الثلاثاء بحضور ممثلين عن 180 دولة، من بينها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبدأ فترة ولايته كإمبراطور لليابان.

وشاركت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحفل بوفد تراسته مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية لعيا جنيدي، كما التقت جنيدي مع رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو.