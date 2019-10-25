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رقم الخبر: 266865 تاريخ النشر: تشرين الأول 24, 2019 الوقت: 18:57 الاقسام: محليات  
وزير الاقتصاد الايراني يلغي زيارته للمشاركة في الاجتماع السنوي للبنك الدولي

وزير الاقتصاد الايراني يلغي زيارته للمشاركة في الاجتماع السنوي للبنك الدولي

اثر عدم اصدار تاشيرات الدخول للوفد الايراني في الاجتماع السنوي لمجلسي محافظي صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين في واشنطن ، فقد الغى وزير الاقتصاد والمالية الايراني زيارته للمشاركة في الاجتماع.

ووجّه وزير الاقتصاد والمالية الايراني فرهاد دج بسند رسالة الى رئيس مجموعة البنك الدولي احتجاجا على امتناع السلطات الاميركية منح تاشيرات الدخول للوفد الايراني الذي كان من المقرر ان يشارك في الاجتماع السنوي لمجلسي محافظي صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين في واشنطن،  اعلن خلالها احتجاجه والجمهورية الاسلامية الايرانية ازاء اختلاق العقبات التي لا اساس لها وفرض قيود غير قانونية وغير مسبوقة وعدائية من قبل الحكومة الاميركية ضد الجمهورية الاسلامية خاصة عدم اصدار التاشيرات لاعضاء الوفد الايراني.
واكد وزير الاقتصاد الايراني بان اتخاذ النهج السياسي من قبل الدولة المضيفة تجاه الوفود الاقتصادية المشاركة يتعارض مع النص الصريح للنظام التاسيسي للبنك العالمي وكذلك مع معايير القوانين الدولية ومبدا المساواة بين الحكومات كاحد المبادئ المؤكد عليها من قبل البنوك التنموية متعددة الاطراف، معتبرا تجاهل ذلك بانه يمس مبادئ السيادة العادلة للمؤسسات التنموية الدولية ويجعلها فاقدة للمصداقية.

 
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