بوتين: روسيا ستواصل نهجها الاستراتيجي لتعزيز الاستقرار في إفريقيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستواصل خطّها الاستراتيجي لتعزيز الاستقرار في إفريقيا وتحقيق الأمن الإقليمي.

وقال بوتين في الجلسة العامة الأولى لقمة "روسيا – إفريقيا" بمشاركة قادة ورؤساء وفود إفريقية بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي تعتزم مواصلة المشاركة بنشاط في تطوير المنحى الاستراتيجي الدولي، والتدابير العملية لتعزيز السلام والاستقرار في إفريقيا، وضمان الأمن الإقليمي"​​​.

وأضاف، أن تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية يعد أحد أولويات السياسة الخارجية لروسيا، مشددا على أن مواقف روسيا والدول الإفريقية متقاربة وذلك يسمح بتنسيق المواقف والتحركات في الساحة الدولية.

وأعرب الرئيس الروسي عن استعداد بلاده لمواصلة تدريب العسكريين والعاملين بهيئات حماية القانون في البلدان الإفريقية المتدربين في الهيئات التعليمية الروسية، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز الفعالية القتالية للقوات الإفريقية.

وأشار إلى وجود تعاون فعلي مع دول إفريقية في المجالين العسكري والعسكري التقني، لافتا إلى أن عسكريين من 30 دولة إفريقية يدرسون في جامعات وزارة الدفاع الروسية.

وعن التبادل التجاري بين روسيا والقارة السمراء، قال بوتين إن تعزيز التعاون التجاري مع إفريقيا أمر محوري بالنسبة لروسيا، مشيرا إلى أن حجم التجارة تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية.

وبين الرئيس الروسي أهمية اللقاءات كقمة "روسيا – إفريقيا"، مقترحا عقد القمة مرة كل ثلاث سنوات، ومجددا اهتمام روسيا بتعزيز الروابط مع الدول الإفريقية.

وانطلقت أمس في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود القمة والمنتدى الاقتصادي "روسيا -إفريقيا" بمشاركة نحو أربعين رئيس دولة وحكومة إفريقية.

ويهدف الحدث إلى تنمية التعاون بين موسكو والدول الإفريقية، حيث تعمل موسكو منذ سنوات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي مع دول القارة السمراء.