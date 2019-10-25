بعد أن رمى الاكراد بين فكي القوات التركية في شمال شرق سوريا، أعلن ترامب إن عدداً من القوات الأميركية "سيبقى لحماية آبار النفط في سوريا".

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تركيا أبلغت واشنطن أنها ستوقف عملياتها في سوريا وسيصبح وقف اطلاق النار دائماً، واميركا ستبقي قوات لها في سوريا لحماية آبار النفط.

وأعلن ترامب أنه وجّه وزير الخارجية الأميركية برفع العقوبات على تركيا “ما لم يحدث شيء لايروق لنا”، مؤكداً أنه ينبغي على تركيا أن “تدعم الكرد في حراسة معتقلي داعش وعلى دول أوروبا استعادة مواطنيها”.

إلى ذلك، قال ترامب إن عدداً من القوات الأميركية “سيبقى لحماية آبار النفط في سوريا”، مشيراً إلى أنه حان الوقت “لانسحابنا من سوريا ومدة بقائنا هناك طالت أكثر مما خططنا له”.

وفي سياق متصل، قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض إن تركيا حليف استراتيجي للولايات المتحدة وينبغي المحافظة على علاقات جيدة معها، مشيراً إلى أنه على الكرد اعتقال أي سجين من داعش هرب خلال العملية التركية.

من جهته، رأى المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري أن “التوغل التركي في شمال شرق سوريا مأساة”.

وأشار جيفري إلى أن “الكثير من الناس هربوا لأنهم قلقون للغاية من قوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا كما نحن.. فقد رأينا العديد من الحوادث التي نعتبرها جرائم حرب”.

ووفق معطيات من كواليس قمة “سوتشي”، فإن قضية إدلب كانت في أولويات مباحثات الرئيسين الروسي والتركي في روسيا، حيث تعمل موسكو مع أنقرة على إيجاد صيغة لإخراج آلاف المسلحين من هذه المدينة وتأمين حياة سلمية مدنية فيها بمشاركة سوريا.