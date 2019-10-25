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رقم الخبر: 266855 تاريخ النشر: تشرين الأول 24, 2019 الوقت: 12:15 الاقسام: عربيات  
السلطات السعودية تعتقل داعية بسبب فيديو ينتقد فيه الفساد بالمملكة

السلطات السعودية تعتقل داعية بسبب فيديو ينتقد فيه الفساد بالمملكة

قال حساب "معتقلي الرأي"، إن السلطات السعودية، اعتقلت داعية، وأكاديميا معروفا، بعد انتشار فيديو له يعود إلى العام 2017، ينتقد فيه انتشار الفساد بالمملكة.

واعتقلت السلطات، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام سابقا، عبد الرحمن المحمود، بعد انتشار مقطع له على نطاق واسع، يتحدث فيه عن انتشار "الفساد" في المملكة.
وهاجم المحمود في المقطع من أسماهم بـ"السفهاء" الذين ينشرون الفساد، مؤكدا على ضرورة أن تكون "الاستقامة" هي عنوان المرحلة في السعودية.
ويأتي اعتقال المحمود بعد أسابيع من اعتقال الداعية والأكاديمي عمر المقبل، لانتشار فيديو قديم له أيضا، يهاجم فيه هيئة الترفيه.
وقال حساب "معتقلي الرأي"، إن اعتقال الشيخ المحمود جاء بأمر من المستشار في الديوان الملكي، ورئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ.
ويتهم مغردون تركي آل الشيخ بشكل غير مباشر بالفساد، وأن قربه من ولي العهد محمد بن سلمان، هو الذي مكّنه ماليا وإداريا.
وكان تركي آل الشيخ أثار سخطا واسعا منذ تعيينه رئيسا للهيئة العامة للرياضة قبل نحو عامين، ليواصل إثارة الجدل عند نقله إلى هيئة الترفيه.

 

 
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مصدر الخبر: عربي 21
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