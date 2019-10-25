في اليوم الرابع من بطولة كأس آسيا للرماية للمعاقين في تايلاند، خسر "هادي نوري" امام منافسه الصيني بنتيجة 142 – 144 وحصل على الميدالية الفضية.

وأنهى نوري الجولات الثلاث من البطولة بالفوز على منافسيه من العراق و فيتنام وماليزيا والترشح الى النهائيات.

وتقام مسابقات بطولة آسيا للرماية بالقوس والنشاب في بانكوك بتايلاند ، بهدف الحصول على بطاقات التأهل للالعاب الباراولمبية طوكيو 2020.