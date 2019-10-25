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|رقم الخبر: 266852
|تاريخ النشر: تشرين الأول 24, 2019
|الوقت: 11:43
|الاقسام: رياضة
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فضية لإيران في بطولة آسيا للرماية بالقوس والنشاب للمعاقين
حاز اللاعب الايراني الميدالية الفضية للرماية بالقوس والنشاب (فئة كمبوند) في بطولة اسيا للمعاقين.
في اليوم الرابع من بطولة كأس آسيا للرماية للمعاقين في تايلاند، خسر "هادي نوري" امام منافسه الصيني بنتيجة 142 – 144 وحصل على الميدالية الفضية.
وأنهى نوري الجولات الثلاث من البطولة بالفوز على منافسيه من العراق و فيتنام وماليزيا والترشح الى النهائيات.
وتقام مسابقات بطولة آسيا للرماية بالقوس والنشاب في بانكوك بتايلاند ، بهدف الحصول على بطاقات التأهل للالعاب الباراولمبية طوكيو 2020.
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