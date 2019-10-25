إلتقى الدكتور علي اصغر مونسان، وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الايرانية بوزير الدولة للشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، صباح أمس الاربعاء، حيث تباحث الجانبان حول العلاقات الثنائية، وحيث أشاد مونسان بالدور البناء لسلطنة عمان بقيادة السلطان قابوس، الأمر الذي عزّز العلاقات بين الشعبين.

وأعرب عن تقديره لجهود وزير السياحة العماني في تسهيل عملية إصدار التأشيرة للمواطنين الايرانيين مؤكداً ان ايران بدورها الغت التأشيرة بالنسبة للعمانيين. داعياً الى المزيد من تعزيز قطاع السياحة بين البلدين.

من جهته أشار وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الى العلاقات التأريخية بين البلدين، وأكد ان بلاده تدرس موضوع إلغاء التأشيرة بالنسبة للمواطنين الايرانيين، مشيراً الى زيادة السياحة الطبية للمواطنين العمانيين الى ايران، وأشاد بالمستوى الطبي الرفيع الذي تتمتع به ايران في هذا المجال.

كما اكد ان ايران حكومة وشعبا بامكانها تجاوز العقوبات المفروضة عليها منوهاً الى ان هذا الحظر سوف ينتهي.

ويذكر ان السفير الايراني في مسقط نوري شاهرودي قد حضر اللقاء. وكان وزير التراث الايراني قد سافر الى سلطنة عمان على رأس وفد يتألف من 60 شخصية.