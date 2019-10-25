تجدر الإشارة إلى أن مهلة الستين يوما الثالثة التي منحتها ايران للأطراف الباقية في الاتفاق النووي للوفاء بالتزاماتها المصرفية والنفطية تنتهي في الخامس من تشرين الثاني نوفمبر ، ويبدو أنه ونظرا الى تقاعس أوروبا عن الوفاء بالتزاماتها ، فان ايران ستتخذ الخطوة الرابعة من خفض التزاماتها في نهاية مهلة الستين يوما .

وفي هذا الصدد ، قال رئيس مكتب رئيس الجمهوریة محمود واعظي اليوم (الأربعاء) ، على هامش اجتماع لمجلس الوزراء وفي تصريح للصحفيين حول الخطوة اللاحقة لخفض الالتزامات النووية من قبل ايران : "هناك احتمال لاتخاذ الخطوة الرابعة".

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي يوم الاثنين المنصرم أنه تم التخطيط للخطوة الرابعة وأضاف ان يجري التحضير لذلك ونأمل ألا تقود الامور الى اتخاذ الخطوة الرابعة وأن يفي الاوروبيون بالتزاماتهم ، وأن نشهد تحركًا دبلوماسيًا خاصًا من جانب الأطراف الباقية في الاتفاق النووي بينهم الأوروبيون ، في الأيام المتبقية ، وإلا فإن إيران ستتخذ الخطوة الرابعة بكل تأكيد.