ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها تأكيدها أن القوات الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى بالفعل، تحسبا لهجمات محتملة، مضيفة: إن المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية والعسكرية "الكابينت" سيعقد الثلاثاء المقبل اجتماعا غير مخطط له على خلفية التوترات القائمة مع إيران.

وذكرت الإذاعة أن هذه الإجراءات تأتي تحسبا لهجوم إيراني مباشر محتمل ردا على سلسلة حوادث إستهدفت فصائل موالية لإيران في المنطقة في الأشهر الأخيرة نسبت إلى تل أبيب.

وسيكون اجتماع الكابينت المقبل، إن عقد، الثاني منذ بداية الشهر الجاري، إذ سبق أن بحث المجلس رفيع المستوى في السادس من أكتوبر التحديات الأمنية في ظل تحذيرات قادة البلاد من تهديدات متزايدة من قبل إيران.

واستمر ذلك الاجتماع ست ساعات تقريبا وتناول مبادرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية بقيمة 290 مليار دولار، لرفع قدراتها على التصدي لصواريخ كروز التي تستطيع التحليق على علو منخفض، بالإضافة إلى الصواريخ الباليستية، ما يجعل من الصعب رصدها.

ويأتي ذلك على خلفية فشل الدفاعات الجوية السعودية والأمريكية، شهر سبتمبر الماضي، في رصد الهجوم على شركة "أرامكو" والتصدي له، وحمّلت الرياض وواشنطن إيران المسؤولية عن الهجوم.