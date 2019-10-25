دعا السيناتور الجمهوري راند بول الإدارة الأميركية إلى أن تكون منفتحة على مختلف الإمكانيات في ما يخص الرئيس السوري بشار الأسد والمفاوضات معه.

حديث بول جاء خلال جلسة إستماع للمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الثلاثاء، بشأن إنسحاب القوات الأميركية من سوريا والهجوم التركي على سوريا.

وقال بول: "أعتقد إن الأسد سيبقى، ولا يمكن تحقيق السلام إلا بعد بدء الحوار معه".

من جهته أكد جيفري، أن الموقف الأميركي يتمثل في رفض الحوار مع الأسد، لكنه "جزء من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى لإسقاطه.

وفي السياق نفسه، كشف جيفري، عن فرار العشرات من مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي منذ بدء العدوان التركي شمال شرق سوريا.

ورداً على سؤال للسيناتور الديمقراطي كريس كونز خلال الجلسة، عمّا إذا كان يعرف عدد مقاتلي "داعش" الذين فرّوا، أوضح جيفري: "أقول العشرات منهم في هذه المرحلة".