ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن رئيس وكالة المبيعات الدفاعية الروسية يوم الأربعاء، أن روسيا وتركيا تجريان محادثات بشأن تسليم المزيد من أنظمة إس-400 الدفاعية المضادة للصواريخ إلى أنقرة.

وانعقد في المدينة الروسية سوتشي مؤتمر صحافي للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان في سوتشي، وأعلن بوتين تطرق الاجتماع بين الطرفين إلى العملية السياسية واللجنة الدستورية في سوريا، مؤكداً على حرص روسيا تفعيل العلاقات مع تركيا في المستقبل.

وقال بوتين: توصلنا إلى قرارات مصيرية ستسمح بحل القضايا الشائكة والحادّة عند الحدود السورية التركية، لافتاً إلى أن عملية تسليم ال S400 ما زالت مستمرة.

من جهته أكد الرئيس التركي التوصل لـاتفاق تاريخي بعد محادثاته مع بوتين. وقال: إن مليون سوري سيعودون للمناطق المحررة في الشمال السوري.