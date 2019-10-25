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رقم الخبر: 266835 تاريخ النشر: تشرين الأول 23, 2019 الوقت: 17:38 الاقسام: دوليات  
روسيا وتركيا تبحثان طلبيات إضافية من أنظمة إس-400
بعد التوصل لاتفاق بشأن الشمال السوري

روسيا وتركيا تبحثان طلبيات إضافية من أنظمة إس-400

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن رئيس وكالة المبيعات الدفاعية الروسية يوم الأربعاء، أن روسيا وتركيا تجريان محادثات بشأن تسليم المزيد من أنظمة إس-400 الدفاعية المضادة للصواريخ إلى أنقرة.

وانعقد في المدينة الروسية سوتشي مؤتمر صحافي للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان في سوتشي، وأعلن بوتين تطرق الاجتماع بين الطرفين إلى العملية السياسية واللجنة الدستورية في سوريا، مؤكداً على حرص روسيا تفعيل العلاقات مع تركيا في المستقبل.

وقال بوتين: توصلنا إلى قرارات مصيرية ستسمح بحل القضايا الشائكة والحادّة عند الحدود السورية التركية، لافتاً إلى أن عملية تسليم ال S400 ما زالت مستمرة.

من جهته أكد الرئيس التركي التوصل لـاتفاق تاريخي بعد محادثاته مع بوتين. وقال: إن مليون سوري سيعودون للمناطق المحررة في الشمال السوري.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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