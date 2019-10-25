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|رقم الخبر: 266835
|تاريخ النشر: تشرين الأول 23, 2019
|الوقت: 17:38
|الاقسام: دوليات
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بعد التوصل لاتفاق بشأن الشمال السوري
روسيا وتركيا تبحثان طلبيات إضافية من أنظمة إس-400
ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن رئيس وكالة المبيعات الدفاعية الروسية يوم الأربعاء، أن روسيا وتركيا تجريان محادثات بشأن تسليم المزيد من أنظمة إس-400 الدفاعية المضادة للصواريخ إلى أنقرة.
وانعقد في المدينة الروسية سوتشي مؤتمر صحافي للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان في سوتشي، وأعلن بوتين تطرق الاجتماع بين الطرفين إلى العملية السياسية واللجنة الدستورية في سوريا، مؤكداً على حرص روسيا تفعيل العلاقات مع تركيا في المستقبل.
وقال بوتين: توصلنا إلى قرارات مصيرية ستسمح بحل القضايا الشائكة والحادّة عند الحدود السورية التركية، لافتاً إلى أن عملية تسليم ال S400 ما زالت مستمرة.
من جهته أكد الرئيس التركي التوصل لـاتفاق تاريخي بعد محادثاته مع بوتين. وقال: إن مليون سوري سيعودون للمناطق المحررة في الشمال السوري.
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