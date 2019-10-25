أعلن المدير التنفيذي لمصفاة "ستارة خليج فارس" عن رفع طاقة انتاج الديزل بمواصفات يورو 5 الى 20 مليون لتر يوميا.

واوضح "محمد علي دادفر" اليوم الاربعاء، أن برفع طاقة الانتاج فان المصفاة الواقعة في جنوب تنتج حاليا 450 الف برميل مكثفات ومتوسط 17 الى 20 مليون لتر ديزل و47 مليون لتر بنزين بمواصفات يورو 5.

يذكر أن المرحلة الثالثة من مصفاة "ستارة خليج فارس" تم افتتاحها في فبراير/شباط 2019، وعززت انتاج ايران من البنزين بواقع 45 مليون لتر ليبلغ 105 ملايين لتر يوميا.