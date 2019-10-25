أعلن نائب وزير الصناعة والتجارة والمعادن الايراني عن إعداد خارطة طريق وبرنامج لتحويل ميناء جابهار -المطل على بحر عمان- لميناء إستراتيجي.

وقال حسین مدرس خياباني، في اجتماع مجلس تطوير ميناء جابهار، أمس الأربعاء: ان الميناء هو الوحيد بالبلاد، المطل على المحيط ومن شأنه أن يتحول الى محور للتنمية في الشرق.

وفي السياق، أكد رئيس منظمة الصناعة والتجارة والتعدين بمحافظة سيستان وبلوشستان -التي تضم ميناء جابهار- ان الصادرات عبر هذا الميناء سجلت نمواً بنسبة 55 بالمئة في فترة 21 مارس/ آذار حتى 22 سبتمبر/ أيلول 2019 مقارنة مع الفترة المناظرة 2018. وأشار ميرشكار الى أن البنى التحتية في الميناء تسع لمناولة 5ر8 مليون طن من السلع سنوياً قابل للزيادة الى 85 مليون طن.

وفي السياق، قام وفد من المدراء التنفيذيين بوزارة النقل والشحن الجزائرية بزيارة الى ميناء الإمام الخميني(رض) لبحث مجالات تنمية التعاون بهدف تنفيذ عقد التوأمة بين ميناءي الإمام الخميني وبجايا الجزائري .

وأشار مديرعام الموانئ والملاحة البحرية في محافظة خوزستان، عادل إدريس، إلى زيارة الوفد الجزائري التي استغرقت يومين إلى مجمع ميناء الإمام الخميني وموانئ خوزستان الأخرى، وقال: لقد قام الوفد الجزائري خلال هذه الزيارة بالإطلاع عن كثب على طاقات وإمكانيات موانئ خوزستان وبحث سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة التلوث البحري وشحن وتفريغ السفن ومشاركة القطاع الخاص في تنمية الأرصفة البحرية.

وأشار إدريس إلى عقد التوأمة بين ميناء الإمام الخميني وميناء بجايا الجزائري، واعتبره منطلقاً للتحرك صوب تعزيز التعاون التقني أكثر في مجال الأنشطة المرفئية والبحرية، وأضاف: ان الجانبين أكدا على تطوير التعاون التأهيلي في المجالات المرفئية ونقل الخبرات.

من جانبه، قال مدير ميناء بجايا الجزائري: ان تطوير التعاون بين موانئ البلدين هو الهدف الرئيسي من زيارته ايران. وأضاف: انه النقل والشحن البحري ونقل الخبرة التقنية ورفع مستوى وحجم التبادلات التجارية في نهاية المطاف تعد من أهم القدرات التي يمكن التركيز عليها لتفعيل عقد التوأمة بين ميناءي الإمام الخميني وبجايا .وتابع: انه وعقب زياراته للموانئ الإيرانية سيتم التعرف على قدرات المنشآت البحرية والموانئ الايرانية قبل أن يجري رفع حجم التبادل التجاري والتعاون التقني والتعليمي المشترك.