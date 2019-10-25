اكد المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف ان جهاز استخبارات حرس الثورة الاسلامية لن يسمح بان تتحول عملية اعتقال مدير قناة "امدنيوز" على التلغرام وعبر المساعي الحثيثة للبعض الى فرصة لاثارة الخلافات في اوساط المجتمع وقال انه سيتم قريبا اطلاع الراي العام على جانب من القضايا المتعلقة باعتقال مدير امدنيوز المعادي للثورة .

واكد رمضان شريف ان الاجراء المقتدر والمباغت لمدير امدنيوز قد زرع الخوف لدى المعادين للثورة وحماتهم وجعلهم يعيشون التخبط والدهشة ازاء اقتدار استخبارات حرس الثورة الاسلامية وقال ان المساعي المرتجلة والمتخبطة لاجهزة الاستخبارات التي ترعى مدير قناة امدنيوز خلال الايام الاخيرة عبر ابواقها الاعلامية لاثارة الاجواء وصولا الى عرقلة عملية اطلاع الجمهور قد باتت حربة بالية وعقيمة.

وشدد العميد شريف على انه لاضرورة للاسراع في كشف التفاصيل المتعلقة باعتقال مدير قناة امدنيوز وقال انه سيجري الكشف عن تفاصيل اكثر عن العملية الاستخبارية المعقدة للراي العام بحكمة وتدبير وعقلانية في الوقت اللازم.

واشار الى التكهنات والجدل القائم خلال الايام الاخيرة حول الاشخاص المرتبطين بمدير قناة امدنيوز المعادي للثورة وقال انه ونظرا إلى أن عملية الرصد والمراقبة الاستخبارية لهذا العنصر العميل استغرقت وقتًا طويلاً ، فإنه جرى الكشف عن القسم الاكبر من اعضاء شبكة زم ومن هنا بات متاحا الوصول الى العناصر التي كانت تدعم هذه القناة المعادية للثورة والاجهزة الاستخبارية الاجنبية الراعية لها وليست هناك حاجة تذكر لاعترافات مدير القناة .