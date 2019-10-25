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رقم الخبر: 266822 تاريخ النشر: تشرين الأول 23, 2019 الوقت: 15:33 الاقسام: منوعات  
اعتناق سيدة تايلندية الإسلام في مشهد المقدسة

اعتناق سيدة تايلندية الإسلام في مشهد المقدسة

قامت سيدة تايلندية تدعى «بيمباوي كمبينغ» (50عاما) بالنطق بالشهادتين لتعلن بذلك التحاقها بركب الدين الحنيف وانتقالها من المسيحية إلى الإسلام وذلك في دائرة العلاقات الدولية وشؤون الزوار غير الإيرانيين في العتبة الرضوية، وقد اختارت لنفسها اسم (مارية).

وعن سبب اعتناقها الإسلام قالت مارية: خلال رحلاتي في السنوات السابقة إلى إيران كنت أشاهد صلاة المسلمين هنا، ومجالس العزاء وغيرها من الشعائر الدينية وكل ذلك جذبني وقربني إلى هذا الدين.

واستمرت السيدة مارية في القراءة والتحقيق حول الإسلام لمدة سنة كاملة وقد وصلت إلى يقين بأن دين الإسلام هو الدين الأكمل من بين الأديان السماوية، وفيه كل القيم والمبادئ التي تحقق الفلاح والطمأنينة والسعادة الأبدية للإنسان، وأنه هناك مشتركات كثيرة بين المسيحية والإسلام.

وقالت مارية: بالنظر إلى أن الحرم الرضوي المطهر هو واحد من أكثر الأماكن قداسة في العالم فقد وجدت أن هذا المكان هو المكان الأنسب لإعلان اعتناقي الإسلام، وإن دخولي دين الإسلام في هذا المكان المقدس والملائكي أعطانا إحساسا عميقا بالطمأنينة والسكينة.

يذكر أن دائرة العلاقات الدولية قد قدمت للسيدة مارية خلال تواجدها في الحرم الشريف نسخة من القرآن الكريم مترجمة إلى اللغة الإنكليزية، وعددا من كتب العقائد بالإضافة إلى منتوجات ثقافية وهدايا أخرى.

 

 
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مصدر الخبر: العالم
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