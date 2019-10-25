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رقم الخبر: 266821 تاريخ النشر: تشرين الأول 23, 2019 الوقت: 15:33 الاقسام: منوعات  
نفوق 55 فيلا في زيمبابوي..

نفوق 55 فيلا في زيمبابوي..

نفق 55 فيلا في محمية (هوانغ ناشيونال بارك) الوطنية في زيمبابوي.

ووفقا لما نشرته (بي بي سي)، أفادت السلطات المحلية أن التغيرات المناخية تسببت في الجفاف ونقص الماء في المنطقة.

ونفق في(هوانغ) منذ مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، 55 فيلا من أصل 45 ألف يتواجدون في المحمية.

وأكدت السلطات أن كل المحميات تواجه حاليا أوضاعا بيئية صعبة بسبب ارتفاع درجات الحرارة الناتج عن التغيرات المناخية.

وتم العثور على أغلب الفيلة النافقة في منطقة تبعد 50 مترا عن منابع المياه، ما فسره العلماء بأن الفيلة  قطعت مسافة كبيرة بحثا عن الماء.

وأوضحت السلطات أن عدد آبار الماء المتوفرة في المحمية غير كاف، مشيرة إلى أن زيمبابوي فرضت حظرا على تجارة العاج في البلاد، ما أدى إلى فقدان استقطاب الأموال اللازمة لإجراءات حماية البيئة.

ودعت زيمبابوي ودول أخرى في المنطقة المجتمع الدولي لإلغاء الحظر من أجل بقاء تدفق موارد البيئة الحية.

 

 
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مصدر الخبر: سبوتينك عربي
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