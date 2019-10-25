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رقم الخبر: 266820 تاريخ النشر: تشرين الأول 23, 2019 الوقت: 15:33 الاقسام: منوعات  
النائبة الغشاشة.. تستعين بـ 8 شبيهات لأداء امتحانات الجامعة بدلا عنها

النائبة الغشاشة.. تستعين بـ 8 شبيهات لأداء امتحانات الجامعة بدلا عنها

ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن سياسية بنجلاديشية فصلتها الجامعة بسبب تأجيرها لثماني فتيات يشبهنها لحضور الامتحانات بدلا منها.

وجه اتهام للنائبة تمني نصرت، العضو في حزب (رابطة عوامي) الحاكم، بدفع أموال لشبيهاتها للتظاهر بأنهن هي، وأداء الامتحانات نيابة عنها.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بثته شبكة (ناجوريك) التليفزيونية الخاصة، حيث قامت بمواجهة إحدى هؤلاء الفتيات داخل الجامعة، ما فجر الفضيحة بقوة.

وكانت نصرت، التي انتخبت عضوا في البرلمان العام الماضي، تدرس للحصول على درجة البكالوريوس في الآداب من جامعة بنجلاديش المفتوحة.

وأعلن رئيس الجامعة إم إيه منان في بيان أنه (تم فصل النائبة لأنها ارتكبت جريمة، موضحا أنها لن تستطيع دخول الجامعة مجددا.

وقال مسؤول في الكلية: (كانت الشبيهات يتمتعن بالحماية من قِبل أعضاء البرلمان عندما جلسن خلال الامتحان. لقد كان الجميع يعلم، ولكن لم ينطق أحد بكلمة لأنها من عائلة مؤثرة للغاية (.

ويعتبر تزوير الامتحانات والغش وتسريب الأسئلة شائعا في بنجلاديش، وهو ما استدعى السلطات إلى إلغاء النتائج كثيرا.

 

 
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مصدر الخبر: العالم
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