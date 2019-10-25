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رقم الخبر: 266818 تاريخ النشر: تشرين الأول 23, 2019 الوقت: 15:10 الاقسام: منوعات  
هجوم مباغت لسمكة قرش يمزق سيدة ...

هجوم مباغت لسمكة قرش يمزق سيدة ...

تعرضت سائحة فرنسية لإصابات خطيرة عقب تعرضها لـ(هجوم نادر) من سمكة قرش في جزر بولينيزيا الفرنسية.

وكانت المرأة البالغة من العمر 35 عاما تسبح أثناء رحلة لمشاهدة الحيتان، عندما هاجمتها سمكة قرش بيضاء ومزقت صدرها وذراعيها.

وقال المسعفون إنه من حسن حظها، كان هناك ممرضتان في مكان الحادث تمكنتا من تقديم الإسعافات الأولية لها.

وأوضح المسعفون أن المرأة فقدت كلتا يديها والكثير من الدماء، ونقلت جوا إلى المستشفى، وفقا لموقع (Ndtv).

 

 
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مصدر الخبر: سبوتينك عربي
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