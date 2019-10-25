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رقم الخبر: 266817 تاريخ النشر: تشرين الأول 23, 2019 الوقت: 15:10 الاقسام: رياضة  
برنامج مباريات الاسبوع الثامن للدوري الايراني الممتاز

برنامج مباريات الاسبوع الثامن للدوري الايراني الممتاز

فيما يلي برنامج مباريات الاسبوع الثامن للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم:

الجمعة: 25/10

ماشين سازي تبريز – نفت مسجد سليمان  16:00

سباهان – سايبا  16:45

بيكان – ذوب اهن  16:45

شاهين بوشهر – برسبوليس  16:45

فولاد خوزستان – نساجي مازندران  17:00

صنعت نفت ابادان – تراكتور سازي  18:00

استقلال – بارس جنوبي جم  19:00

الجمعة: 15/11

شهر خودرو – غل غهر سيرجان  15:45

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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