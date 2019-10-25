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|رقم الخبر: 266817
|تاريخ النشر: تشرين الأول 23, 2019
|الوقت: 15:10
|الاقسام: رياضة
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برنامج مباريات الاسبوع الثامن للدوري الايراني الممتاز
فيما يلي برنامج مباريات الاسبوع الثامن للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم:
الجمعة: 25/10
ماشين سازي تبريز – نفت مسجد سليمان 16:00
سباهان – سايبا 16:45
بيكان – ذوب اهن 16:45
شاهين بوشهر – برسبوليس 16:45
فولاد خوزستان – نساجي مازندران 17:00
صنعت نفت ابادان – تراكتور سازي 18:00
استقلال – بارس جنوبي جم 19:00
الجمعة: 15/11
شهر خودرو – غل غهر سيرجان 15:45
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