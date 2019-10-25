وأعرب موسوي، في تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء، عن تمنياته بالتقدم والرفاهية والسعادة للشعب والحكومة في بوليفيا.

ويشار الى أن اللجنة العليا للانتخابات في بوليفيا أعلنت عن فوز الرئيس الحالي ايفو موراليس بعدد كاف من الاصوات مایمكّنه من البقاء في منصبه لولاية جديدة.