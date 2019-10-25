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|رقم الخبر: 266812
|تاريخ النشر: تشرين الأول 23, 2019
|الوقت: 15:51
|الاقسام: محليات
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ايران تهنئ بفوز الرئيس البوليفي بولاية جديدة
هنّأ المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي الحكومة والشعب في بوليفيا البلد الصديق بنجاح إقامة الانتخابات الرئاسية وفوز ايفو موراليس بولاية جديدة.
وأعرب موسوي، في تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء، عن تمنياته بالتقدم والرفاهية والسعادة للشعب والحكومة في بوليفيا.
ويشار الى أن اللجنة العليا للانتخابات في بوليفيا أعلنت عن فوز الرئيس الحالي ايفو موراليس بعدد كاف من الاصوات مایمكّنه من البقاء في منصبه لولاية جديدة.
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