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رقم الخبر: 266810 تاريخ النشر: تشرين الأول 23, 2019 الوقت: 15:51 الاقسام: اقتصاد  
تصدير السلع من جلستان الى كل قارات العالم

تصدير السلع من جلستان الى كل قارات العالم

قال رئيس منظمة الصناعة والمعدن والتجارة في محافظة جلستان (شمال ايران) "حسين طلوعيان" انه سيتم تصدير منتجات المحافطة الى اوروبا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وبعض دول أسيا بعد جهود مؤثرة لرفع جودة المنتجات.

وقال طلوعيان اليوم الاربعاء في حديث لمراسل ارنا انه تم خلال العام الحالي تصدير 257 الف طن من السلع بقيمة 74 مليونا و500 الف دولار من محافظة جلستان الى 31 بلدا منها التونس وغانا وألارجنتين وماليزيا والبرازيل والامارات العربية المتحدة وماليزيا وسوريا وصربيا وطاجيكستان.

واضاف ان السلع المصدرة شملت البيض والروبيان والدجاج ومعجون الطماطم ومنتجات الالبان والصلب والاسمنت والاعلاف الحيوانية.

واشار الى خطط مبرمجة لزيادة حجم الصادرات من جلستان وقال نتوقع حسب التخطيط الحصول على 300 الى 350 مليون دولار كعائدات من تصدير السلع من المحافظة.

وتقع محافظة جلستان في شمال البلاد ولها حدود مشتركة مع تركمنستان ومحافظات مازندران وسمنان وخراسان الشمالية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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