أعلن الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني بطرابلس، العميد أيوب قاسم، أن حرس السواحل الليبي تمكن الأحد من إنقاذ 126 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية.

وقال قاسم، في بيان الاثنين: "بناءً على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قوارب هجرة غير شرعية أبحر الزورق فزان التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل طرابلس في مهمة بحث وإنقاذ"، موضحا أنه في "يوم الأحد 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في الساعة 10:00 صباحا، تم خلالها إنقاذ قارب مطاطي على متنه 126 مهاجرا غير شرعي من بينهم 4 سيدات، و4 أطفال شمال شرق القره بوللي (شرق العاصمة طرابلس)".

وأضاف: "المهاجرون غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة حيث تم التوجه بالمهاجرين غير شرعيين إلى نقطة ميناء طرابلس لحرس السواحل، والوصول بهم حوالي الساعة 21:30".

وأضاف أن "بعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية لهم تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير شرعية بمركز إيواء شارع الزاوية".