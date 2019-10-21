قال رئيس منظمة الدفاع المدني العميد غلام رضا جلالي: إن الأمريكيين زعموا أنهم ردوا على إسقاط طائرة التجسس المسيّرة بهجوم سيبراني، ولكننا لم نجد أي شيء يبرهن ذلك ولا اي علامة حول وقوع هجوم سيبراني.

واضاف غلام رضا جلالي خلال مؤتمر صحفي له، الاثنين، بمناسبة اسبوع الدفاع المدني: إن الدفاع المدني هو دفاع عن المواطنين والبنى التحتية في البلاد ولا تستخدم في هذا الدفاع الوسائل العسكرية ونظرًا الى تطور التهديدات المعاصرة، فقد تكون أنماط الدفاع المدني مختلفة.

وأشار إلى التأكيدات المستمرة لقائد الثورة الاسلامية فيما يتعلق بالدفاع المدني وقال: إن الوضع مختلف هذا العام قليلا وإتخذت مواجهتنا مع الولايات المتحدة شكلاً جديدًا، لذلك فإن إجراءاتنا في حقل الدفاع المدني ستكون أكثر فاعلية.

واكد رئيس منظمة الدفاع المدني ان التهديدات المحدقة بنا اليوم تتركز على الناس، وفي الواقع فإن استخدام الأدوات الإعلامية للتأثير على الرأي العام في جميع أنحاء العالم لإشراك الناس مع الحكومة هو على جدول الأعمال.

ولفت الى ان الناس تحولوا اليوم الى محور للحروب وقال: إن التهديدات أخذت تظهر في الحقل التكنولوجي، بحيث ان التكنولوجيا تشكل تهديدا وفرصة في نفس الوقت ومن الخطأ أن نغمض أعيننا ونقول: إن التكنولوجيا ليست سوى تهديد أو سوى فرصة.

وافاد جلالي: انه لهذا السبب نسعى إلى إنشاء مراكز مراقبة لتحديد الفرص والتهديدات التكنولوجية قبل أن تدخل التكنولوجيا البلاد.