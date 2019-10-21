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رقم الخبر: 266672 تاريخ النشر: تشرين الأول 21, 2019 الوقت: 20:10 الاقسام: دوليات  
مرشحان ديمقراطيان للرئاسة الأمريكية يوجهان إنتقادات لاذعة لإسرائيل

مرشحان ديمقراطيان للرئاسة الأمريكية يوجهان إنتقادات لاذعة لإسرائيل

صرحت السيناتورة الديمقراطية الأمريكية، إليزابيث وورن، بأنها قد تدرس إشتراط المساعدات الأمنية الأمريكية لإسرائيل بوقف البناء في المستوطنات.

وبحسب الموقع السياسي الأمريكي "ذي هيل"، فقد قالت وورن، وهي توضح موقفها من (إسرائيل)، إن تمسك رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، بتكثيف وتيرة البناء في المستوطنات، يضر بإمكانية إنجاز "حل الدولتين".

وأشارت السيناتورة، التي تعد من بين المرشحين الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، إلى أن سياسة واشنطن الرسمية لا تزال تنص على دعم هذا الحل، وأنه إذا إتخذت (إسرائيل) الإتجاه المعاكس، فإن كل الخيارات ستكون مطروحة أمام الإدارة الأمريكية المستقبلية.

من جانبه، وجّه مرشح آخر عن الحزب الديمقراطي، هو بيرني ساندرز، إنتقادات لاذعة لإسرائيل بسبب سياستها الاستيطانية. واعتبر السيناتور أنه في حال تولّيه الرئاسة الأمريكية، سيستخدم المساعدات الأمريكية وسيلة للضغط على (إسرائيل) لحملها على تغيير سياستها.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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