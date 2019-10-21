أشارت وزيرة الإسكان وبناء المدن في موريتانيا، خديجة الشيخ بوكه، الى معضلة توفير المساكن للشرائح الضعيفة في بلادها، معربة عن ترحيبها بحضور المختصين والمستثمرين الإيرانيين في قطاع بناء المجمعات السكنية في بلادها .

وجاء تصريحات الوزيرة الموريتانية لدى إستقبالها السفير الايراني في نواكشوط محمد عمراني، حيث أجرى الجانبان جولة من المباحثات.

تجدر الإشارة إلى أن شعار "بناء المساكن للجميع" كان من الشعارات الإنتخابية للرئيس الموريتاني الجديد محمد ولد الغزاني .