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رقم الخبر: 266667 تاريخ النشر: تشرين الأول 21, 2019 الوقت: 17:49 الاقسام: اقتصاد  
موريتانيا ترحب بالمختصين والمستثمرين الإيرانيين

موريتانيا ترحب بالمختصين والمستثمرين الإيرانيين

أشارت وزيرة الإسكان وبناء المدن في موريتانيا، خديجة الشيخ بوكه، الى معضلة توفير المساكن للشرائح الضعيفة في بلادها، معربة عن ترحيبها بحضور المختصين والمستثمرين الإيرانيين في قطاع بناء المجمعات السكنية في بلادها .

وجاء تصريحات الوزيرة الموريتانية لدى إستقبالها السفير الايراني في نواكشوط محمد عمراني، حيث أجرى الجانبان جولة من المباحثات.

تجدر الإشارة إلى أن شعار "بناء المساكن للجميع" كان من الشعارات الإنتخابية للرئيس الموريتاني الجديد محمد ولد الغزاني .

 
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