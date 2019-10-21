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رقم الخبر: 266666 تاريخ النشر: تشرين الأول 21, 2019 الوقت: 17:50 الاقسام: محليات  
الداخلية الايرانية تشيد باستضافة العراق حكومة وشعباً لزوار الأربعينية

الداخلية الايرانية تشيد باستضافة العراق حكومة وشعباً لزوار الأربعينية

اشاد وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي باستضافة العراق حكومة وشعبا لزوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام.
وفي برقية وجهها عبدالرضا رحماني فضلي لنظيره یاسین طاهر حسن یاسر الیاسري اليوم الاثنين ثمن الخدمات والمساعي التي بذلها الشعب والحكومة في العراق باستضافة مسيرات اربعينية الامام الحسين عليه السلام.
 
ووصف مراسم مسيرات الزيارة الاربعينية بأنها جرت بصورة مطلوبة وجيدة وفي اجواء مفعمة بالمعنويات والامان بفضل التعاطي والتخطيط المناسب لكلا البلدين رغم الزيادة الهائلة في اعداد الزوار خلال العام الجاري.
 
وعدّ المشاركة المليونية والملحمية لعشاق سيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام في مراسم الزيارة الاربعينية بأنها بعثت على دهشة شعوب العالم. 
 
واعتبر أنه يتعين عليه التعبير عن تقديره للحكومة والشعب في العراق على كرم الضيافة ودعم المرجعيات وعلماء الدين والمساعي الجادة والحثيثة لنظيره والمحافظين المحترمين وقوات الشرطة والامن وحرس الحدود واصحاب المواكب وجميع الجهات المعنية بإقامة مراسم الاربعينية الملحمية المنقطعة النظير.    
وأكد على رغبة وزارة الداخلية الايرانية بتمتين الاواصر بين البلدين، معربا عن أمله بتحقيق المزيد من التقدم والسعادة للحكومة والشعب العراقي الصديق والشقيق.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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