أعلنت صحيفة كراسنايا زفيزدا "النجمة الحمراء"، لسان حال القوات المسلحة الروسية، أمس الاثنين، أن مفتشين من روسيا سيجرون طلعات جوية فوق أراضي الولايات المتحدة الأمريكية وبولندا بموجب اتفاقية "الأجواء المفتوحة"، الشهر الجاري.

ووفقا للصحيفة التى نقل عنها "سبوتنيك" : "تخطط روسيا بموجب اتفاقية "الأجواء المفتوحة" تنفيذ رحلتي مراقبة هذا الأسبوع فوق الأراضي الأميركية والبولندية".

وأشارت الصحيفة إلى، أن رحلة المراقبة فوق الأراضي الأمريكية ستنفذ في الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر من على متن طائرة من طراز "تو 154 أم إل كي -1" من مطار غريت فولز المفتوح، وسيبلغ مدى رحلة المراقبة 5130 كيلومتر، بينما الرحلة فوق الأراضي البولندية ستنفذ في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر من على متن طائرة من طراز "إن 30 بي" من مطار وارسو المفتوح ، وسيبلغ مدى الرحلة 1400 كيلومتر.

وأضافت الصحيفة، أن التحليق سينفذ وفقا للمسار المتفق عليه، وبحضور خبراء من كلا البلدين (الولايات المتحدة وبولندا)، للتأكد من الالتزام بجميع المعايير المتفق عليها واستخدام المعدات المسموح بها بموجب الاتفاقية.

والجدير بالذكر، أن اتفاقية الأجواء المفتوحة، تم إقرارها في عام 1992 في العاصمة الفنلندية هلسنكي، من قبل 27 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة.

وتضم هذه الاتفاقية اليوم 34 دولة. وقامت روسيا بالتوقيع عليها يوم 26 مايو عام 2001.

الدفاع الروسية تنفي إعلان الطوارئ خلال مناورات "الرعد ـ 2019"

من جهة أخرى نفت وزارة الدفاع الروسية ما يتردد من أنباء عن أعلان "حالة الطوارئ" خلال مناورات "الرعد ـ 2019" الاستراتيجية، التي جرت تحت قيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت الوزارة - في بيان أمس الاثنين، أن المعلومات التي نشرتها صحيفة روسية بشأن حالة الطوارئ المزعومة خلال مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية "الرعد ـ 2019" غير صحيحة بتاتا.

وكانت صحيفة "فيدوموستي" الروسية أشارت، نقلاً عن مصادر عسكرية، إلى أن "حالة طوارئ" أُعلنت خلال مناورة القيادة والأركان الروسية الاستراتيجية" الرعد 2019.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية - في وقت سابق - عن إطلاق عدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة في إطار تدريبات "الرعد-2019" بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن حالة الطوارئ تُعلن عادة فى حال وقوع بعض المشاكل أو لتوفير درجة قصوى من الأمن لمثل تلك المناورات.