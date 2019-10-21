أعلن نائب رئيس مؤسسة الثورة الاسلامية للاسكان، عن البدء العمليات الانشائية لبناء 18 ألف وحدة سكنية للشريحة الاقل دخلا في القرى التابعة لاربع محافظات في ايران.

واوضح "عزيز الله مهديان" مساعد شؤون اعادة الاعمار واسكان القرى بالمؤسسة في تصريح اليوم الاثنين، أن الوحدات السكنية قيد الانشاء في محافظات "سيستان وبلوشستان" و"خراسان الجنوبية" و"كرمان" و"لورستان".

من جهة ثانية أكد انتهاء عملية اعادة اعمار الوحدات السكنية المدمرة في المناطق التي شهدت سيولا جارفة في مارس/آذار 2019 في محافظات خوزستان ولورستان وكلستان.