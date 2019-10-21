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رقم الخبر: 266660 تاريخ النشر: تشرين الأول 21, 2019 الوقت: 17:46 الاقسام: اقتصاد  
بناء 18 الف وحدة سكنية للشریحة الاقل دخلا في ايران

بناء 18 الف وحدة سكنية للشریحة الاقل دخلا في ايران

أعلن نائب رئيس مؤسسة الثورة الاسلامية للاسكان، عن البدء العمليات الانشائية لبناء 18 ألف وحدة سكنية للشريحة الاقل دخلا في القرى التابعة لاربع محافظات في ايران.

واوضح "عزيز الله مهديان" مساعد شؤون اعادة الاعمار واسكان القرى بالمؤسسة في تصريح اليوم الاثنين، أن الوحدات السكنية قيد الانشاء في محافظات "سيستان وبلوشستان" و"خراسان الجنوبية" و"كرمان" و"لورستان".

من جهة ثانية أكد انتهاء عملية اعادة اعمار الوحدات السكنية المدمرة في المناطق التي شهدت سيولا جارفة في مارس/آذار 2019 في محافظات خوزستان ولورستان وكلستان.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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