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رقم الخبر: 266659 تاريخ النشر: تشرين الأول 21, 2019 الوقت: 16:32 الاقسام: رياضة  
الأنصاري يدخل صراع الهدافين.. والقمة محلك سر
والجولة السابعة تكشف عن هداف منافس جديد من ايران

الأنصاري يدخل صراع الهدافين.. والقمة محلك سر

رفعت الجولة السابعة من الدوري القطري، شعار "يبقي الوضع على ما هو عليه" بالنسبة لقمة الهدافين بالمسابقة، والتي بقيت دون تغيير يذكر عليها. وكشفت هذه الجولة ايضا عن ظهور منافس جديد هذا الموسم، وهو الإيراني كريم أنصاري مهاجم السيلية الذي صعد للمركز الثالث في ترتيب الهدافين، بعدما سجل هدفين لفريقه في مرمى الوكرة خلال المباراة التي انتهت بفوز السيلية 3/1، رافعا رصيده إلى 5 أهداف.

وغاب الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد وحامل لقب الهداف من الموسم الماضي، عن هذه الجولة لعدم مشاركة فريقه وتأجيل مباراة السد والخور، بسبب ارتباط "الزعيم" بمواجهة الهلال السعودي في نصف نهائي دوري الأبطال الآسيوي. وإذا كان بونجاح غاب عن الظهور والتسجيل في الجولة السابعة رغماً عنه، إلا أن منافسه على اللقب وهو أحمد علاء مهاجم الغرافة غاب باختياره، بعدما فشل في التسجيل خلال مباراة فريقه مع العربي التي انتهت بفوز الغرافة بهدف نظيف. أحمد علاء وبونجاح بقيا على القمة برصيد 7 أهداف لكل منهما، وإن كانت حظوظ النجم الجزائري هي الأوفر خاصة أن السد لديه مباراتين مؤجلتين مع العربي والخو ، بالتأكيد سيكون بونجاح له دورا فيهما كما اعتاد التسجيل في كل المباريات بالدوري المحلي. فيما بقي كل من التونسي حمدي الحرباوي لاعب العربي والجزائري محمد بن يطو نجم الوكرة بنفس رصيدهما من الجولة الماضية، 5 أهداف لكل منهما، بعدما فشلا في التسجيل هذه الجولة، خلال مباراتي الغرافة والسيلية.
كما ظهر رودريجو تباتا نجم الريان بقوة في الجولة السابعة وسجل 3 أهداف "هاتريك" لفريقه في مرمى نادي قطر خلال المباراة التي انتهت بفوز الريان 5/0 ، ليدخل الصراع من بعيد بعدما رفع رصيده إلى 4 أهداف ويستعيد ذكريات تنافسه الشرس على لقب الهداف الذي حصده قبل عدة سنوات.

 
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