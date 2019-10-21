وكان اتحاد الكرة الإسباني قد قرر تأجيل موعد مباراة برشلونة وريال مدريد التي كانت ستقام على أرضية ملعب “كامب نو” يوم السبت القادم ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، إلا أن الأحداث في إقليم كتالونيا تسبب في تأجيلها، حيث لا يرغب المسؤلين في زيادة حدة ما يحصل من خلال الحشود التي ستتواجد في المباراة بين الغريمين التقليديين، وباعتبار “البلوجرانا” واجهة للإقليم.



وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن اليوم الإثنين سيشهد الكشف عن الموعد الرسمي للمباراة.



المواعيد المحتملة لمباراة الكلاسيكو



وكان برشلونة وريال مدريد قد اتفقا على إقامة الكلاسيكو في العاشر من شهر ديسمبر القادم، إلا أن الاتحاد الإسباني يفضل مواعيد أخرى في نفس الشهر مثل الرابع أو السابع.