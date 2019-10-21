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رقم الخبر: 266655 تاريخ النشر: تشرين الأول 21, 2019 الوقت: 16:45 الاقسام: محليات  
مباحثات ايرانية - روسية حول تطورات سوريا

مباحثات ايرانية - روسية حول تطورات سوريا

التقى السفير الايراني في موسكو مهدي سنائي اليوم الاثنين مساعد الخارجية الروسية والممثل الخاص للرئيس بوتين في شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا ميخائيل بوغدانوف للبحث في تطورات الخليج الفارسي ومنطقة الشرق الاوسط.

وناقش الجانبان احدث تطورات المنطقة خاصة المبادرة التي تقدمت بها الجمهورية الاسلامية الايرانية لتوفير الامن في المنطقة باسم "مشروع هرمز للسلام" ومشروع روسيا للامن الجماعي في منطقة الخليج الفارسي.

كما تباحث الجانبان حول مختلف ابعاد التطورات السورية على اعتاب زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى سوتشي للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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