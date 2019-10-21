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رقم الخبر: 266652 تاريخ النشر: تشرين الأول 21, 2019 الوقت: 16:33 الاقسام: رياضة  
رسميا .. الفيفا یتابع شكوى ايران من احداث البحرين

رسميا .. الفيفا یتابع شكوى ايران من احداث البحرين

أعلن الاتحاد الايراني لكرة القدم، عن تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بخصوص الاحداث التي شابت مباراة ايران مع البحرين في المنامة في اطارالتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وأكدت ادارة الشؤون الدولية بالاتحاد الايراني في بيان اليوم الاثنين، أن الفيفا تسلم الشكوى الرسمية المقدمة وباتت قيد المتابعة والدراسة.

يذكر أن الجمهور البحريني قام بتصرفات بعيدة عن الاخلاق والروح الرياضية اثناء عزف النشيد الوطني الايراني في المباراة التي جرت الثلاثاء الفائت 16 اكتوبر/تشرين الاول الجاری وانتهت لصالح البحرین بهدف عبر ضربة جزاء.

 
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مصدر الخبر: وكالة فارس
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