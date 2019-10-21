رسميا .. الفيفا یتابع شكوى ايران من احداث البحرين أعلن الاتحاد الايراني لكرة القدم، عن تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بخصوص الاحداث التي شابت مباراة ايران مع البحرين في المنامة في اطارالتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.