السفير اليمني بطهران : الطرف الايراني يؤكد على الحل السياسي والحوار اليمني اليمني بدون تدخل اكد السفير اليمني في طهران ابراهيم الديلمي ان الجمهورية الاسلامية ترحب بأي حل يوقف العدوان على اليمن ولن تقف امام حل سياسي ، لافتا الى ان طهران كانت تدعو من اليوم الاول لوقف العدوان على اليمن ، والولوج في حل سياسي يمني يمني يمنع تدخل القوى الاقليمية او الدولية.